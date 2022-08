Elezioni, Ronzulli: "Con il centrodestra al governo, sarà un nuovo miracolo italiano"

globalist

8 Agosto 2022 - 10.33

Preroll

Licia Ronzulli, in un’intervista al Quotidiano del Sud, ha rilanciato il vecchio slogan di Forza Italia, “Miracolo italiano”, in uno stucchevole tentativo di operazione nostalgia sull’elettorato. La berlusconiana ha poi parlato del programma del suo partito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La politica è l’arte di trovare soluzioni a problemi complessi. Il Presidente Berlusconi lo ha dimostrato negli anni in cui ha guidato i governi di centrodestra.

Middle placement Mobile

“Così com’è oggi, questo beneficio disincentiva il lavoro, è diseducativo per i giovani e, oltretutto, minaccia quel patto sociale tra generazioni su cui si basa il nostro sistema pensionistico. Non si può pagare per stare a casa chi è in età lavorativa e lasciare i pensionati ad arrangiarsi con 500 euro al mese. I fautori di uno statalismo e di un assistenzialismo sfrenato hanno la grave responsabilità di aver capovolto le regole di base su cui si regge il nostro welfare”.

Dynamic 1

“Il debito pubblico è il vero fardello che i nostri figli porteranno sulle loro spalle e sul quale serve intervenire con fermezza. Per ridurre il carico della spesa pubblica bisogna attuare politiche espansive nell’economia reale: significa ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese, significa una nuova politica energetica, digitalizzare e informatizzare la pubblica amministrazione, un piano di investimenti strutturali nelle Grandi Opere, significa spendere bene e per tempo le risorse del Pnrr”.

“Abbiamo un’idea di Paese ben precisa che guarda allo sviluppo, alla crescita e al futuro in modo razionale e non propagandistico. Ha ragione il presidente Berlusconi, con il centrodestra al governo un nuovo miracolo italiano è possibile”.