Elezioni, Meloni: "Se Fdi prende più voti, il nome del presidente del Consiglio è il mio"

globalist

8 Agosto 2022 - 09.16

Preroll

Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5, ha ufficializzato la sua candidatura come possibile nuova premier. La leader di Fdi ha confermato che in caso di vittoria, sarà lei a occupare la poltrona di Palazzo Chigi. “Se Fratelli d’Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché Meloni no? Le regole nel centrodestra sono chiare: il partito che ottiene più voti propone il nome del premier”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Meloni ha poi parlato di quello che sta accadendo nella coalizione di centrosinistra, con la rottura tra Calenda e il Pd. “Secondo me (quello di Calenda, ndr) è un calcolo elettorale. Io credo intanto che lo spettacolo tragicomico al quale stiamo assistendo racconti bene su quali basi si muovono le alleanze degli aversari. Assistiamo a questa telenovela mentre il centrodestra è avanti nella stesura del programma, ci ha messo mezz’ora a trovare soluzioni perché sulle grandi questioni abbiamo idee compatibili”.

Middle placement Mobile

“Dall’altra parte l’unica idea comune è battiamo la destra. Quindi la santa alleanza di tutti, ma per fare cosa non si capisce. Noi invece stiamo facendo campagna elettorale dicendo quello che vogliamo fare noi. Calenda ritiene che fuori dalla coalizione di centrosinistra può fare meglio. Marciare divisi per colpire uniti, nel caso dopo si mettono insieme”