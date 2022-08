Elezioni, Salvini: "Letta e Calenda pontificano su twitter, io incontro la gente"

globalist

5 Agosto 2022 - 11.04

“Letta, Calenda e Speranza pontificano, ma se vivi solo su internet albergatori e pescatori non li incontri. Io li ho incontrati”. Lo ha detto a Lampedusa Matteo Salvini, nel secondo giorno della sua visita nell’isola. “I lampedusani – ha aggiunto – mi hanno detto che i numeri di sbarchi di questi ultimi due anni sono insostenibili. Lampedusa non ha solo problemi degli sbarchi ma anche di costo della vita: la Lega riproporrà legge nazionale per le isole minori, in cui prevedere, ad esempio, nei concorsi pubblici un punteggio premio per i residenti”.

“Stiamo maturando l’idea un commissario straordinario che arrivi dall’Esercito a gestire i flussi, dei controlli per non gravare solo sulle questure e le prefetture”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Lampedusa. “La soluzione non è quella di riempire l’Italia di centri per immigrati – dice – Non capisco l’apertura di un centro di accoglienza a Pantelleria, significa dire `Avanti c’è posto per tutti´”.