Elezioni, Patuanelli: "Alleanze dopo il voto? Non credo sia verosimile..."

5 Agosto 2022 - 14.16

Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli ha parlato a Radio24 dei possibili scenari di alleanza dopo l’esito del voto politico del 25 settembre.

“Io credo che sia uno scenario inverosimile perché abbiamo avuto un’esperienza multipla in questa legislatura di cosa significhi governare con forze politiche che non la pensano allo stesso modo. Non è stata sicuramente un `esperienza di successo ne in termini elettorali per il movimento ne in realtà per il progetto che in realtà si è fatto solo a metà per il Paese. Quindi credo sia necessaria una compattezza di programma all’origine delle forze politiche che si presentano davanti agli elettori”.

“Ripeto, quello che sto vedendo all’interno di quella coalizione con l’agenda Draghi come punto di riferimento, Partito democratico, Azione, Frantoianni, Di Maio e altri, io non riesco a capire quale è il progetto politico dietro a questa coalizione”.

“Io ritengo invece- ha sottolineato Patuanelli- che debba essere fatta una chiarezza maggiore possibile ai cittadini quando vanno ad indicare quale è la forza politica che avrà il loro appoggio, devono sapere cosa propone quella forza politica o quella coalizione. Noi su questo cercheremo di essere molto, molto, chiari.