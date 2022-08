globalist

5 Agosto 2022 - 10.41

E’ rottura tra Si di Nicola Fratoianni e Azione di Calenda, con un botta e risposta su twitter che sa di separazione anticipata. E’ proprio il leader di Sinistra Italiana ad accendere la prima scintilla sui social.

“Agenda Draghi? Non esiste. Lo ha detto #Draghi stesso. Povero Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde.” Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.