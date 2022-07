I grillini di ferro Bugani e Piazza lasciano M5s e passano con Articolo Uno di Speranza

globalist

28 Luglio 2022 - 19.01

C’erano una volta i grillini che non erano né di destra e né di sinistra. Poi sono implosi e c’è chi è andato con la Lega, chi con la Meloni, chi al centro e chi a sinistra. A dimostrazione che M5s è stato il nulla politico cementato dal vaffanculo e poco più.

Ora i grillini Max Bugani e Marco Piazza, rispettivamente assessore ai Rapporti con il consiglio comunale di Bologna, e il presidente del gruppo consiliare pentastellato, aderiscono ad Articolo Uno.

L’annuncio lo dà Bugani in un’intervista al Corriere della sera: “Articolo 1 è un piccolo partito fatto però da idee chiare e limpide. Mi tuffo in questo progetto insieme a tutto il gruppo bolognese che lavora con me da tantissimi anni. Mi piacciono le sfide. Entrai nel Movimento nel 2005 quando eravamo solo 4 amici al bar”.

Soddisfatto il leader Roberto Speranza: “Un caloroso benvenuto a Max Bugani nella famiglia di Articolo Uno. Lavoreremo insieme per un`Italia più giusta”.

“Siamo felici dell`ingresso di Max Bugani e di Marco Piazza in Articolo Uno. Sappiamo quanto sia stata sofferta la loro scelta, dopo anni di militanza nel Movimento Cinque Stelle sin dalla fondazione – osserva Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno -. Troveranno una casa aperta e accogliente, pronta a contaminarsi con idee ed esperienze nuove. Abbiamo tante battaglie da fare insieme per costruire la casa della sinistra del futuro”.