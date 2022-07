Zingaretti: "Io candidato? Sono a disposizione del mio partito"

globalist

25 Luglio 2022 - 12.39

Nicola Zingaretti non chiude la porta a una sua possibile candidatura per le prossime elezioni politiche. L’attuale governatore del Lazio ne ha parlato a Radio1, mettendosi a disposizione del Pd.

“Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le elezioni. Io sono a disposizione di un progetto politico, poi dipenderà da Enrico, dal gruppo dirigente del Pd. La mia consiliatura è finita, perché nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare e penso che due mandati per un presidente di regione siano sufficienti. Sicuramente combatterò, strada per strada e nelle piazze per ridare speranza a questo paese che è la mia gente e alla mia comunità”.

Parlando della campagna elettorale, Zingaretti ha sottolineato: “Credo che la cosa più importante sia parlare con le persone e il messaggio deve essere molto chiaro: come contro la tragedia del Covid, noi saremo la forza che sarà la garante del fatto che nessuno deve essere lasciato solo. Vuol dire cose molto semplici: affrontare il tema del lavoro povero, povertà educativa. Serve infatti una politica che metta in campo dei provvedimenti che parlano e trasformano quella rabbia che c’è in milioni di italiani in speranza di potercela fare”.

“Il Pd che è stata la forza fondamentale nella lotta la Covid, e anche con il Pnrr forza fondamentale per gli investimenti, ora ce la può fare, se però mettiamo la persona e la sua dignità al centro che vuol dire scuola, salario giusto e attenzione a chi non ce la fa, da chi è escluso ai piccoli e medi imprenditori in crisi”.