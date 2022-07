Elezioni, Malpezzi (Pd): "Impossibile continuare un percorso comune col M5s"

globalist

22 Luglio 2022 - 11.51

C’eravamo tanto amati, potremmo dire citando un celebre film di qualche anno fa. Il rapporto tra Pd e M5s, dopo la caduta del governo Draghi, è appeso a un filo. La presidente dei senatori dem Simona Malpezzi, intervistata da Rai3, ha chiuso la porta ad alleanze future col partito di Conte.

“Per quanto riguarda il rapporto con i Cinque Stelle, noi consideriamo un profondo tradimento quello fatto dalle forze che non hanno votato la fiducia al governo Draghi, e per questo direi che è impossibile continuare a costruire un percorso comune. Al netto del rispetto degli organismi interni e della nostra discussione, non vedo margini di nessun tipo”.