Elezioni, Fratoianni: "Dobbiamo evitare l'assalto della peggiore destra"

22 Luglio 2022 - 11.36

Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai 3, ha parlato del prossimo appuntamento elettorale e della recente caduta del governo Draghi.

“Lo abbiamo ripetuto per un anno e mezzo: dall’inizio da quando siamo stati all’opposizione, abbiamo considerato questo governo inadeguato, non per pregiudizi ideologici ma perché quando sei il tutto e il contrario di tutto finisci per non fare quello di cui il Paese ha bisogno”.

“Era inevitabile che l’esecutivo sarebbe caduto prima o poi. Se hai al governo chi vuole la flat tax ed essere indulgente con l’evasione fiscale e chi vuole la progressivita’ fiscale, succede inevitabilmente che le scelte siano poi dei compromessi al massimo ribasso. Oppure non riesci a metterti d’accordo su nulla”.

“Se vogliamo contrastare l’assalto della destra peggiore che vediamo in queste ore unita e pronta abbiamo da questo lato di fronte a noi due temi centrali: ricostruire una politica in grado di restituire giustizia sociale ad un Paese che se l’é dimenticata, dove è cresciuta la diseguaglianza. E affermare il primato della giustizia ambientale: la transizione ecologica non può essere fatta pensando di rispondere alla crisi energetica utilizzando all’infinito il consumo di fonti fossili, come hanno continuato a fare anche in questi mesi”.