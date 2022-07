Fiducia si o no? Lega e Fi si riuniscono per decidere la linea su Draghi

globalist

20 Luglio 2022 - 14.15

Il centrodestra è si è riunito per decidere una linea comune da presentare in vista della votazione in Senato per la fiducia al governo Draghi. Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico ecapodelegazione d ella Lega al Governo, ha dichiarato:

“Dobbiamo riflettere e discutere” se votare o meno la fiducia. “Discuteremo anche con Forza Italia”, ha aggiunto Giorgetti replicando ai cronisti che gli riportavano le parole del leader della Lega Matteo Salvini secondo il quale “il centrodestra sarà compatto”.

Anche il capogruppo della Lega a Senato, Massimiliano Romeo, ha detto la sua:

“Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza senza M5s, e se serve ricostituire un nuovo governo. Serve un governo nuovo accanto a lei, perché è autorevole e noi la stimiamo”.