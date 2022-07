Draghi in Algeria: "La stabilità del Mediterraneo è messa a dura prova dalla guerra"

globalist

18 Luglio 2022 - 15.11

Preroll

Mario Draghi è ad Algeri, dove ha siglato un accordo con il governo locale su diverse tematiche. Al termine dell’incontro con il premier algerino Tebboune, Draghi ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il vertice di oggi è anche l’occasione per riaffermare l’impegno di Italia e Algeria per la stabilità e per la prosperità del Mediterraneo, messe a dura prova dall’invasione russa dell’Ucraina”.

Middle placement Mobile

“Italia e Algeria continuano a lavorare insieme per la pace nel Mediterraneo, a partire dalla crisi libica e dalle difficoltà che affronta la Tunisia. Sono certo sapremo dare un contributo decisivo alla stabilità di questi Paesi, nel rispetto della loro sovranità. L’amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Vogliamo continuare a lavorare insieme per la prosperità delle nostre imprese e dei nostri cittadini, per il futuro del Mediterraneo”.

Dynamic 1

“L’Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema. Gli sviluppi nei negoziati in Turchia della scorsa settimana sono un segnale incoraggiante, che ora deve essere consolidato”.