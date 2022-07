De Luca, sarcasmo sui dirigenti del Pd: "Fatevi capire, dite una parolaccia, siate umano

globalist

17 Luglio 2022

Vincenzo De Luca ha fatto la fortuna della satira, soprattutto di Crozza. Ed in effetti, al di là del giudizio politico positivo o negativo, le sue uscite spesso cariche di sarcasmo lasciano il segno.

La capacità di comunicazione del Pd come partito è sottozero. Uno dei motivi per cui non raccolgo simpatie a Roma è perché ho sempre detto che – fatte le debite eccezioni, perché qualcuno si salva, e non bisogna mai generalizzare – quando parlano i dirigenti del Pd è come sentire il bollettino meteorologico o le estrazioni del lotto. Ma dite qualcosa, fatevi capire, parlate come i cristiani normali, dite una parolaccia, insomma siate umani. Loro invece pi-pi-pi-pi-pi-pi parlano senza dire e sentono senza ascoltare».

Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando dal palco della Festa dell’Unità di Napoli.