Salvare il paese dal caos di elezioni in autunno è nobile: mi rivolgo a donne e uomini di buona volontà

Andrea Marcucci

15 Luglio 2022 - 12.58

Il danno è sotto gli occhi di tutti ed è rilevantissimo. Come rilevantissimi sono i rischi che corriamo come Paese. D’altra parte creare una crisi, senza neanche lo straccio di un motivo, in un governo di unità nazionale, e quindi per sua natura particolarmente fragile, non poteva essere senza conseguenze. Siamo nel pieno di una pandemia energetica, con una guerra in Europa, una situazione economica grave ovunque, il Covid in risalita: era davvero il momento di provocare le dimissioni di Draghi, e di far crollare la reputazione italiana nel mondo?

Responsabilità pesantissime, prevalentemente a carico di Conte e del M5S, come fa notare correttamente il mio collega Luigi Zanda.

Va detto che ora la strada per recuperare un governo ed una maggioranza in 5 giorni è davvero strettissima e piena di insidie.

Possono risolverla solo i partiti ed i leader di buona volontà con un appello al Presidente del Consiglio.

Il problema a questo punto non è neanche più Conte ed il M5S, in Senato abbiamo visto ieri che esiste una maggioranza anche senza di loro e soprattutto ascoltato l’intervento durissimo della capogruppo Castellone, ma piuttosto la Lega e Forza Italia.



Le delegazioni al governo di questi partiti sanno per esperienza diretta sul campo che per terminare il lavoro di Draghi servono ancora alcuni mesi, che per mettere in maggiore sicurezza l’Italia serve completare il Pnnr e fare una legge di bilancio, servono il decreto Aiuti bis per famiglie ed imprese e l’intervento annunciato sul salario minimo.

Che cosa farà il ministro Giorgetti? Che cosa diranno ai loro vertici di coalizione il ministro dello sviluppo economico ed i suoi colleghi di Forza Italia?



Mi rivolgo a loro, con il massimo rispetto ed anche con stima: è questo il momento degli uomini e delle donne di buona volontà. Salvare il Paese dal caos di elezioni in autunno è un obiettivo più che nobile.