Governo, Della Vedova (+Europa): "Draghi deve restare, noi saremo con lui"

15 Luglio 2022 - 10.52

Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, vuole la permanenza di Mario Draghi alla guida del governo, nonostante le dimissioni presentate a Mattarella.

“C’è una sola via d’uscita da questa crisi che sia positiva per l’Italia: la conferma della leadership di Draghi fino alla fine naturale della legislatura”.

“Conte sapeva benissimo quali sarebbero state le conseguenze della mancata fiducia al Governo e degli interventi che l’hanno spiegata. Se, come auspico sia ancora possibile, Draghi scegliesse di affrontare il parlamento e le forze politiche ridefinendo con chiarezza estrema le condizioni per una fiducia sulla sua agenda internazionale ed interna per i prossimi mesi, saremo con lui”