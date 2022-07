Governo, Iv lancia una petizione per far restare Draghi. Boschi: "Anche senza Cinquestelle"

globalist

15 Luglio 2022

Italia Viva ha lanciato una petizione affinché Mario Draghi resti Palazzo Chigi. “Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei Grillini di far dimettere Mario Draghi da Presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale”, si legge nella petizione.

“Chiediamo a Mario Draghi di tornare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia. Vogliamo che Draghi guidi l’Italia almeno fino alle elezioni del 2023”.

Maria Elena Boschi: “Abbiamo chiesto a Draghi di restare anche senza Cinquestelle”

“Abbiamo chiesto al Presidente del consiglio di continuare il proprio impegno al governo e faremo tutto quello che possiamo per continuare ad avere Draghi alla guida del Paese con o senza il Movimento cinque stelle”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, a “Radio anch’io” su Radio1 Rai.

“Dopo che il Movimento 5stelle ha aperto la crisi, non votando la fiducia ma lasciando ben attaccati alle poltrone la delegazione grillina, lo spread è salito. Così – ha spiegato – si mettono a rischio i soldi degli italiani, investimenti importanti, i 200 miliardi del Pnrr che servono a creare posti di lavoro e far ripartire il Paese. Abbiamo bisogno delle riforme del governo Draghi e di una legge di bilancio che fermi l’inflazione che pesa sul costo della vita degli italiani. Non possiamo perdere tempo dietro alle sceneggiate del movimento 5stelle”.