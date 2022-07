Si cerca di evitare la crisi di governo: Draghi dice no a ipotesi voto senza fiducia

globalist

14 Luglio 2022 - 11.19

Il governo tenta il tutto per tutto nell’ottica di salvare la maggioranza ed evitare l’apertura di una crisi. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, prima dell’inizio della seduta al Senato ha sondato i capigruppo della maggioranza per verificare se esiste la possibilità di evitare il voto di fiducia sul dl Aiuti e di votarlo per articoli.

Il ministro D’inca’ ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul dl aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale. Lo sottolineano fonti del ministero per i rapporti col Parlamento.