Governo, Molinari (Lega): "Faremo tutto il possibile per bloccare cittadinanza e legalizzazione"

globalist

7 Luglio 2022 - 12.41

Preroll

Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha parlato a margine della riunione dei parlamentari con Matteo Salvini. Per la Lega “la priorità del governo, in questo momento, deve essere l’inflazione, il calo del potere d’acquisto, i salari, le pensioni. E, invece, sinistra e Cinque stelle vogliono portare la prossima settimana in discussione la liberalizzazione della droga e la cittadinanza facile per gli immigrati”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“E’ evidente che la settimana prossima la Lega farà tutto quello che e’ nelle sue forze per bloccare questi provvedimenti, facendo la Lega”.

Middle placement Mobile

“Sono due provvedimenti che nulla hanno a che fare con l’agenda di governo – ha continuato il parlamentare -. Se la sinistra ed il M5s vogliono fare questo atto di arroganza e sfidarci, e’ evidente che non possiamo far finta di niente: lo dobbiamo al rispetto dei milioni di cittadini che ci hanno votato e ci hanno dato fiducia”. Alla domanda dei cronisti se la Lega possa far cadere l’esecutivo su questi due testi, Molinari ha risposto: “Iniziamo a far cadere i provvedimenti”.