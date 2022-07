Il chiarimento tra Conte e Draghi è saltato: appuntamento a mercoledì prossimo a Palazzo Chigi

globalist

4 Luglio 2022 - 14.37

Mario Draghi e Giuseppe Conte non si incontreranno oggi, per confrontarsi sulla vicenda resa nota dal sociologo De Masi nei giorni scorsi. Secondo De Masi, vicino ai 5 Stelle, Grillo gli avrebbe confessato come Draghi abbia più volte chiesto la rimozione del Presidente dei 5 Stelle. A causa della tragedia della Marmolada, Palazzo Chigi ha emesso una nota rinviando l’evento.

“In relazione al cambiamento di programma del Presidente del Consiglio legato alla tragedia sulla Marmolada, il Presidente Mario Draghi e il presidente del M5S, Giuseppe Conte, hanno concordato di incontrarsi mercoledì 6 luglio alle 16.30. Lo si apprende a palazzo Chigi”.