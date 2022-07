Lombardi (M5s): "Tanti chiedono se ha ancora senso stare nel governo Draghi ma..."

globalist

2 Luglio 2022 - 10.52

Preroll

M5s dentro o fuori il governo Draghi?. “Tanti colleghi in Parlamento chiedono di riflettere se ha ancora senso stare in questo governo. Cosa pensino i nostri simpatizzanti è noto». Così , Roberta Lombardi, prima capogruppo 5S alla Camera e assessora alla Regione Lazio, commenta le tensioni nella maggioranza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Siamo entrati nel governo Draghi per senso responsabilità, per la pandemia e per gestire i fondi del Pnrr che il Conte 2 aveva ottenuto – sottolinea -.Era naturale proseguire quel lavoro, anche per difendere e migliorare alcuni provvedimenti, dal Superbonus alle misure anti-corruzione, al reddito di cittadinanza. Questa strana legislatura ha l’impronta del M5s. Ma i nostri compagni di viaggio ci attaccano su questi temi in modo sfacciato e questo non è accettabile». Lombardi conferma che prima della conferenza stampa di Draghi, erano più verso l’uscita dal governo.

Middle placement Mobile

«Ora aspettiamo». E parlando delle richieste di mettere ai voti tra gli iscritti l’uscita dal governo. «Se si arriverà a questa decisione, credo sia normale che si decida attraverso un voto online. Così come abbiamo aderito a questo governo interpellando la base. Uno vale uno, per noi».