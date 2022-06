Enrico Letta: "Fare di tutto perché l'Albania diventi un membro dell'Unione Europea"

globalist

25 Giugno 2022 - 16.59

Quale futuro per l’Europa? “Noi dobbiamo lavorare perché l’Albania diventi membro Ue. Hanno ragione gli albanesi. Dobbiamo fare di tutto per farli entrare». Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato all’evento `L’Italia di Domani’a Modena.

L’ingresso dell’Albania e della Macedonia del nord è stato bloccato dal veto della Bulgaria che ha dei dissapori con i due paesi, anche se si lavora per un superamento dei veti.

«Una grande scelta strategica è costruire la confederazione europea, accanto all’Unione europea, che ingloba subito i nove Paesi potenziali candidati all’ingresso nell’Unione, che non possono entrare `oggi´, ma ai quali non possiamo dire ti diamo lo status di candidato ed entrerai fra dieci anni. Dobbiamo far fare loro il percorso di adesione da subito ma, per accelerarlo, dobbiamo farli entrare subito dentro uno spazio multilaterale che dobbiamo chiamare Confederazione. E dentro questo spazio ci devono essere Ucraina, Georgia, Moldova, ma anche gli altri. Un giorno anche la Turchia, ma per esempio ci deve essere l’Albania».