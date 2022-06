Carrara, Italia Viva si apparenta con il candidato di destra sostenuto da Salvini

globalist

21 Giugno 2022 - 11.35

Italia Viva continua nella scelta di barcamenarsi tra destra e sinistra, a seconda delle convenienze. E in più casi i renziani convergono con Salvini e Meloni, anche se tra molti distinguono che non cambiano la sostanza politica delle cose.

Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B» e «Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista».

Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco a Carrara Cosimo Ferri a proposito del secondo turno delle amministrative dove si è apparentato con il candidato di area di destra.

Al Pd «io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B», cioè «un posto in giunta a uno dei miei», spiega Ferri. «Non posso pensare che mi giudichino impresentabile. Ho preso il 15 per cento in un mese! Il mio è un piccolo polo riformista», aggiunge l’esponente di Iv.