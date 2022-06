Primo Di Nicola (M5s) critica Conte: "Tanto attivismo, ma i risultati non sono all'altezza delle sue aspettative"

globalist

16 Giugno 2022 - 16.48

Dopo l’uscita di Di Maio nel Movimento 5 stelle è partita la faida interna. Rischio scissione nel M5S? «Qui c’è una richiesta di posizioni chiare su politica estera e democratizzazione interna del Movimento 5 Stelle. Nessuno ha voglia di andare via, il M5S è casa mia. Ma è necessaria una svolta. Se per esempio si vuole mettere in discussione la posizione dell’Italia in Europa e rispetto alla Nato, saranno magari altri a doversene andare…».

Lo ha detto il senatore Cinque Stelle Primo Di Nicola, commentando le dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio.

Sul nuovo corso targato Giuseppe Conte poi aggiunge: «Ho visto tanto attivismo, ma i risultati non sono all’altezza delle sue aspettative. Evidentemente non avere una linea e una visione chiara su questioni strategiche come la guerra in Ucraina e i corretti rapporti con gli alleati di governo, non porta risultati. C’è bisogno di ben altro».