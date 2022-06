Verona, i 'moderati' di Forza Italia sostengono l'estrema destra di Sboarina: "Non facciamo vincere la sinistra"

globalist

14 Giugno 2022 - 18.03

Moderati e liberali, poi non solo si accodano ai sovranisti ma anche ad un sindaco (uscente) che ha sdoganato il peggior fascismo. Bruciata la carta Tosi al primo turno, Forza Italia è `costretta´ a sostenere Federico Sboarina al ballottaggio di Verona per spirito di coalizione e scongiurare così una vittoria del candidato del centrosinistra, l’ex giocatore della Roma dello scudetto, Damiano Tommasi, vera sorpresa di questa tornata delle amministrative.

«Non possiamo certo far vincere il centrosinistra, Fi non può dare il suo appoggio a Tommasi, su questo non c’è ombra di dubbio”, dice Michele Zuin, coordinatore regionale azzurro in Veneto. L’input a sostenere l’ex azzurro ora tesserato di Fdi, Sboarina, è arrivato da Silvio Berlusconi, che all’ultimo vertice dei leader di centrodestra, il 17 maggio scorso ad Arcore, aveva dato un’indicazione di principio in proposito.

«Al termine dell’ultimo vertice con Salvini e Meloni -racconta l’assessore al Bilancio per le partecipate del Comune di Venezia- il presidente Berlusconi aveva dato precise indicazioni: tenere una sorta di primarie al primo turno in quelle città dove non si era trovata un’intesa nel centrodestra, ma poi negli eventuali ballottaggi bisognava ricomporre la coalizione e ritrovare l’unità. Per cui l’intenzione di Forza Italia è quella di appoggiare al ballottaggio Sboarina».