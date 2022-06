Salvini ignora la guerra di Putin e rispolvera il sovranismo: "Commissione e parlamento europeo attaccano l'Italia"

globalist

10 Giugno 2022 - 18.24

Preroll

Il problema non è Putin che ha scatenato la guerra. Del resto chissà cos’altro deve fare Putin prima che Salvini osi dire una parola contro lo Zar di tutti i neo-fascisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il problema del nostro putiniano sovranista (ma anche padano) è l’Europa e sono le istituzioni europee.

Middle placement Mobile

“Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l`Italia. Matteo Salvini ha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”.

Dynamic 1

Marattin a Salvini, stop acquisti titoli stato annunciato sei mesi fa

«Dalla sera alla mattina. La fine degli acquisti (netti) di titoli di Stato era stata annunciata almeno sei mesi fa. Ma per accorgersene bisogna: i) sapere di cosa si tratta ii) preoccuparsi di qualcosa d’altro che non lo slogan migliore per il sondaggio del lunedì».

Dynamic 2

Così il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera.