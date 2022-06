Papa Francesco ai vescovi siciliani: "Sono addolorato per la disonestà della Chiesa"

globalist

9 Giugno 2022 - 12.22

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano un gruppo di sacerdoti e vescovi siciliani, e non ha lesinato qualche critica al clero e alla particolare situazione in Sicilia.

“Anche la Chiesa risente della situazione generale con le sue pesantezze e le sue svolte, registrando un calo di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco crescente dei giovani. Questi stentano a percepire nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali un aiuto alla loro ricerca del senso della vita. E non sempre vi scorgono la chiara presa di distanza da vecchi modi di agire, errati e perfino immorali, per imboccare decisamente la strada della giustizia e dell’onestà”.

“Mi sono addolorato quando ho avuto nelle mani qualche pratica dalle congregazioni romane: come mai si è arrivata a questa strada di ingiustizia e disonestà?»

“Ci sono preti che celebrano indossando i merletti della nonna”

“Sessant’anni anni dopo il Concilio, ancora i merletti? Ci vuole un aggiornamento anche nella moda liturgica. Qualche volta si può anche portare il merletto della nonna, per fare omaggio alla nonna, ma è meglio celebrare la Madre: la Chiesa”