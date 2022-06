Giuseppe Conte litiga per strada con un cittadino: "Pagliaccio!", "No, il pagliaccio sei tu!". Il video su TikTok

globalist

9 Giugno 2022 - 12.49

Preroll

Giuseppe Conte è stato duramente contestato in Sicilia da un passante, che lo ha più volte apostrofato con il termine “pagliaccio”. L’ex premier, però, non ha incassato a cuor leggero l’insulto e ha chiesto spiegazioni al cittadino. Non ottenendo nessuna risposta degna di nota, il leader dei Cinquestelle ha quindi risposto al contestatore “allora il pagliaccio sei tu”. In un video, ripreso da terrazzo adiacente, si vede l’intera scena del particolare diverbio.

OutStream Desktop