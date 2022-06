Conte (M5s): "Con i Pd rapporto privilegiato ma non è ancora alleanza in senso stretto"

globalist

3 Giugno 2022 - 11.59

Che fare in vista delle prossime elezioni? “Il Movimento 5 stelle ha con il Partito democratico «un rapporto privilegiato, anche alla luce di quanto fatto nel Conte 2», ma questo «non è ancora un’alleanza in senso stretto, dato che al livello nazionale stiamo lavorando ed emergono dei punti su cui stiamo ragionando». Lo ha affermato afferma Giuseppe Conte parlando al forum Ansa

L’alleanza

«L’alleanza deve essere competitiva e non deve chiudersi in sé stessa e aprirsi alle forze sane del paese, non mi sembra che Renzi risponda a questi requisiti, anche avviluppato in questioni affaristiche. In quanto a Calenda, dichiara costantemente che non vuole lavorare con i 5 stelle e così ci ha risolto il problema. Ovviamente serve coesione per tenere insieme una coalizione. Sarebbe frustrante tradire le aspettative dei cittadini, allora meglio stare all’opposizione. Noi chiediamo ai cittadini un voto su un progetto politico».