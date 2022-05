Telefonata tra Draghi e Putin: "La Russia garantisce la fornitura di gas all'Italia"

globalist

26 Maggio 2022 - 18.27

Preroll

Telefonata tra Draghi e Putin, piccolo segnale diplomatico. Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all’Italia.

È quanto ribadito, come riporta il Cremlino, dal presidente russo Vladimir Putin al presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una telefonata. Putin ha inoltre spiegato a Draghi che Mosca è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo conferma anche Palazzo Chigi con una nota: “Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”.



Middle placement Mobile

Le agenzie di stampa russe aggiungono che nella telefonata si è parlato anche dei negoziati, che secondo Putin sarebbero stati sospesi da Kiev. Il presidente russo ha anche sostenuto che Mosca sta facendo “sforzi per garantire una navigazione sicura nel Mar d’Azov e nel Mar Nero”, affermando che è l’Ucraina a “ostacolarla”