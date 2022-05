Ucraina, Parolin su Papa Francesco: "Un suo viaggio a Kiev è ancora possibile, purchè serva per la pace"

globalist

25 Maggio 2022 - 19.43

Papa Francesco potrebbe ancora andare in visita a Kiev, nonostante le smentite delle utlime seettimane. A sottolinearlo è il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin parlando della guerra in Ucraina. “Il Papa – ricorda Parolin riferendosi alla recente intervista del Papa al Corsera – ha detto che non intendeva andare a Kiev per il momento, ma penso che rimane una delle possibilità, non è escluso in assoluto. Dipende un po’ dall’evolversi della situazione, se questo potrà servire per la pace credo che il Papa sia disposto ad andare a a Kiev.

Parolin si sofferma anche sul messaggio che il Papa ha inviato ieri al Patriarca di Mosca Kirill in occasione dell’onomastico: “In generale c’è la prassi di scambiarsi messaggi in occasione di circostanze particolari però evidentemente in questa situazione dopo quello che è accaduto ha un significato particolare che è proprio quello che ha detto il Papa di continuare il rapporto e il dialogo anche con la Chiesa ortodossa di Mosca. Lo leggerei anche in questo senso” il messaggio. Il porporato esprime disappunto anche per la situazione che si è creata con l’emergenza delle forniture di grano: “quando si è in guerra le conseguenze sono anche di questo tipo”.