Ruby Ter, Salvini contro il pm: "Condanna a Berlusconi? Non se ne può più". Meloni: "Piena solidarietà"

25 Maggio 2022 - 17.18

Matteo Salvini si scaglia contro il pm del processo Ruby Ter e si erge a difesa di Silvio Berlusconi. Con un post su Facebook, il leader della Lega ha infatti commentato la richiesta dell’accusa di condannare a 6 anni l’ex Cavaliere e di confiscargli 10,8 milioni di euro. E il motivo di questa spudorata difesa è puramente elettorale.

“Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il caso Ruby. Ma basta, non se ne può più! 12 giugno, con i SI’ ai referendum la giustizia cambia”

Anche Giorgia Meloni si è schierata con Berlusconi. “Piena solidarietà e vicinanza a Silvio Berlusconi, vittima di un accanimento giudiziario senza precedenti. Siamo convinti che anche questa volta saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati”.