Energia, Draghi: “La dipendenza dalla Russia rischia di farci diventare sottomessi a Putin”

25 Maggio 2022 - 19.30

Mario Draghi ha parlato della dipendenza energetica dell’Italia nei confronti della Russia, a margine di un evento organizzato dall’Università Bocconi di Milano, dedicato all’economista Alberto Alesina, scomparso due anni fa.

“In questo momento sulla questione dell’energia ci troviamo ad affrontare una dipendenza energetica ed economica dalla Russia. Direi che è più’ una sottomissione, quindi dobbiamo preparare un futuro in cui non dipenderemo più dalla Russia per il gas. Dobbiamo invece usare la globalizzazione, allora andiamo in Africa per l’energia”