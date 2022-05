Meloni-Salvini, La Russa interviene sulla rissa a destra: “Presto si vedranno”

globalist

4 Maggio 2022 - 16.41

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e cofondatore di Fratelli d’Italia, è intervenuto sulla presunta ‘rissa’ che sta avvenendo tra Salvini e Meloni, che – secondo le voci – non si parlano da quasi 100 giorni: “Falso. Ho visto che si sono scambiati diversi messaggi durante i tre giorni della nostra convention” rivela La Russa a Un Giorno da Pecora.

“Giorgia lo ha invitato quando lui ha chiesto di passare, e io ho detto ‘se si presenta lo accoglieremo con ogni onore’. Poi mi hanno fatto la domanda se Giorgia andrebbe a Pontida senza annunciarlo e io ho risposto ‘no, non si imbuca’, ma non era un ‘problema’ che riguardava Salvini. Il quale non voleva venire senza preannunciarsi”.

“Salvini ha chiesto a Meloni: ‘ti fa piacere se vengo a farti un saluto?'”. Come ha risposto la leader di FdI? “Giorgia – ha spiegato il senatore a Rai Radio1- gli ha detto che le avrebbe fatto molto piacere ma non nell’orario che le era stato proposto, perché a quell’ora non sarebbe stata ancora presente. Ha detto a Salvini ‘vieni un po’ dopo’. Purtroppo poi non si è concretizzato l’incontro'”.

Salvini ha detto che non è venuto perché lei gli avrebbe dato dell’imbucato. “Se così fosse sono sicuro che non ha letto l’articolo” in questione ma “glielo avranno solo riferito”.

Quando si vedranno, insomma, i due leader del centrodestra? “Secondo me entro questa settimana – ha detto La Russa – credo a Milano perché, penso, in caso ci dovrebbe essere anche Berlusconi. L’idea è questa almeno”.