Conte critica Draghi: "Pace o condizionatori? Domanda manichea"

7 Aprile 2022 - 12.18

Riguardo le parole del premier Mario Draghi, che ha chiesto in maniera sintetica e – secondo molti – semplicistica, se “preferite la pace o i condizionatori”, in riferimento alla possibilità di un embargo sull’energia dalla Russia, il leader del N5s Giuseppe Conte è stato molto critico.

“Pace o condizionatori? Non porrei questo interrogativo in modo così manicheo perché poi il rischio è che la popolazione creda che se rinuncia ai condizionatori poi ottiene sul piatto la pace. Non credo che sia proprio così” ha detto l’ex premier.