Amendola (Pd): "Nessuno vuole la corsa al riarmo, lavoriamo al progetto di difesa comune europea"

31 Marzo 2022 - 11.22

Di fronte alle minacce di Putin che ha invaso l’Ucraina che fare? “Conte ha dichiarato che il M5s non si opporrà al decreto e che non metterà in crisi la maggioranza. Me lo auguro. Nessuno – né il Pd né tantomeno il governo – vuole una corsa al riarmo, espressione fuorviante e che non fa onore alle scelte compiute a livello europeo. Infatti, dopo decenni di ritardi, abbiamo dato vita nell’ultimo Consiglio europeo a un progetto di politica estera e di difesa comune. È un cambio di prospettiva legato a investimenti comuni e all’impegno per le missioni di pace fuori dai confini europei, a cui l`Italia non può mancare”.

Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in un’intervista al quotidiano Avvenire.

Intanto, Draghi ha sentito Putin. “I nostri sforzi diplomatici sono stati costanti nel quadro dell Unione europea e dell Alleanza atlantica. L`obiettivo è avere le parti sedute a un tavolo negoziale che faccia cessare subito i bombardamenti”, ha commentato Amdenola.