A Salvini non è bastata: "Tornerò in Polonia ma questa volta non lo dico" (e invece lo ha detto)

14 Marzo 2022 - 14.13

“Tornerò in Polonia ma senza dirlo. Come mai? Perchè purtroppo c’è qualcuno che riesce a fare polemica su tutto. In questo momento sapere che c’è un pulmann in partenza da Cracovia, con 42 mamme, bimbi e un gatto, raccolti ieri al confine da una missione dei giovani della Lega, mi fa cominciare bene la settimana. Avrei dovuto esserci anche io, ma ho preferito non partire così le polemiche sulle giacche a vento le lascio agli altri e riportiamo a casa queste persone”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando alla Fiera di Milano-Rho.

Poi ha colto l’occasione per parlare del caro-carburante e del caro-energia dovuto alla guerra in Ucraina e alle sanzioni contro la Russia. E ha invocato un intervento urgente da parte di Draghi. “In settimana – ha detto Salvini – la Lega si aspetta che il governo, come hanno fatto altri in Europa, blocchi per un periodo di tempo le accise e l’Iva su benzina, luce e gas, perché ormai i costi per le famiglie, laboratori e imprese sono insostenibili”. Non si arresta, dunque, il pressing dell’esponente del Carroccio che invoca un provvedimento urgente a sostegno delle categorie più colpite dai rincari dovuti alla guerra in Ucraina e alle sanzioni contro la Russia.