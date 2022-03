Ucraina, Di Maio: "L'apertura di Putin ad un incontro con Zelensky è un piccolo passo avanti"

globalist

11 Marzo 2022 - 14.29

Preroll

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio si è espresso sulla disponibilità di Putin a d incontrare Zelensky, definendola come “un piccolo passo in avanti”. Questa apertura del presidente russo è emersa a margine dell’incontro tra ministri degli Esteri avvenuto ieri ad Antalya, in Turchia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Se non vogliamo una guerra mondiale, dobbiamo credere nella democrazia e nella diplomazia. Dobbiamo assolutamente credere nell’obiettivo di raggiungere un accordo sul cessate il fuoco e sulla pace. Incontri come quello di ieri tra Kuleba e Lavrov sono necessari, perché è emerso che Putin è disponibile a incontrare Zelensky. So che non sembra un passo enorme, ma è un piccolo passo in avanti, la diplomazia ha i suoi tempi, non ha i tempi delle bombe”, ha detto il ministro a margine del forum diplomatico di Antalya cui ha preso parte. Di Maio ieri sera ha avuto un vertice trilaterale con il collega turco Mevlut Cavusoglu e del Qatar, Mohammed Althani.