Figuraccia di Salvini in Polonia, il leghista Marco Serena: "Ha perso il contatto con la realtà"

globalist

10 Marzo 2022 - 14.48

Preroll

La figuraccia di Salvini in Polonia avrà uno strascico lungo: c’è chi l’ha già definita la pietra tombale sulla carriera politica del leader della Lega, che è stato sbeffeggiato in tutto il mondo (e a chi dice che Berlusconi ha fatto di peggio: almeno le sue barzellette avvenivano in tempo di pace. In tempo di guerra, Salvini e le sue pagliacciate non fanno ridere nessuno) e le bordate arrivano persino dalla Lega.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marco Serena, leghista tra i più in vista dentro il partito, ha dichiarato che Salvini “ha perso il contatto con la realtà. Cosa sia andato a fare in Polonia in questo momento è fatto noto solo a lui e a chi lo consiglia malamente”.

Middle placement Mobile

Serena, due volte sindaco di Villorba, ora capogruppo, con passaggi in società importanti come Ascopiave e Fondazione Cassamarca, ha scritto il suo pensiero sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo lo spettro di un’economia post bellica che aleggia in Italia, sarebbe stato meglio avesse scelto di concentrarsi su questo tema, piuttosto che andare a fare una figuraccia all’estero”.

Dynamic 1

Serena ci tiene a precisare che la sua è una semplice critica politica: “A dire il vero – sottolinea – la mia non è stata nemmeno una critica. Ho solo detto che, in questo momento, ci sono priorità più importanti di un viaggio in Polonia”.