Per Toninelli "l'Ucraina è già parte della Ue". Ennesima gaffe dell'ex ministro

1 Marzo 2022 - 15.17

Per la serie, ricordiamoci che razza di gente abbiamo avuto come ministro: Danilo Toninelli, ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte, ne ha detta un’altra delle sue. Una gaffe di geopolitica non da poco, considerando il momento delicatissimo e la quantità di informazioni che si trovano sulla guerra in Ucraina.

“L’espansione della Nato a est c’è stata, è stata enorme. E l’Ucraina, facendo parte dell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i paesi della Nato”. ha detto Toninelli.

Peccato che l’Ucraina, come sanno ormai anche i muri, non faccia parte dell’Ue e che il suo eventuale ingresso nella’Unione e nella Nato e esattamente il motivo (anzi, la giustificazione) per cui Putin ha iniziato questa folle guerra.

Volodymyr Zelenskyy, Presidente ucraino, ha firmato solo ieri la richiesta ufficiale di ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Insomma, Toninelli non potrebbe avere più torto. Ma d’altronde, l’ex Ministro ci ha abituati a gaffe di questo genere.