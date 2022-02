Prodi sulla Lega: "Ha votato tante fiducie, ora la voti anche a Giorgetti"

globalist

23 Febbraio 2022 - 11.20

L’ex premier Romano Prodi affronta il tema relativo alla Lega e si esprime sulle dinamiche del governo: “E’ vero che la Lega ha votato tante volte la fiducia al governo, ora le manca solo di votare la fiducia a Giorgetti”.

Per quanto riguarda l’ipotesi delle maggioranze allargate Prodi precisa: “Vedo solo una dinamica positiva, che è quella che riguarda il Pd. Enrico Letta fa bene a preparare il campo largo, ma fa bene anche a non occuparsi degli altri campi, per ora, e di preoccuparsi solo di arare il suo campo. Negli altri campi – aggiunge Prodi – vedo un divieto d’accesso grosso. Ognuno ha un veto. Ognuno ha un problema. Ognuno ha un guaio. Il Pd ha grandi opportunità per crescere e per fare bene”.