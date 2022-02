Salvini e Meloni divisi sulla giustizia: "Fdi vota contro al referendum? Viva la libertà"

globalist

17 Febbraio 2022 - 15.01

Fratelli d’Italia ha annunciato che appoggerà solamente i referendum sulla riforma del Csm e quello sulla separazione delle funzioni, mentre si opporrà al quesito sulla custodia cautelare perché “mette a rischio la sicurezza”. “Se la legge Severino venisse abolita” ha dichiarato il deputato FdI Andrea Delmastro, “si lascerebbe troppa discrezionalità ai giudici, sarebbero loro a decidere caso per caso”.

I referendum sulla giustizia sono promossi dalla Lega e dai Radicali, ma Fdi si era opposto a parte di essi fin dalla raccolta firme a luglio. Salvini, alla notizia del rifiuto dei suoi sempre meno alleati, ha commentato: “FdI contro? Benissimo, a me interessa che la gente si informi e vada a votare. Poi Con FdI saremo alleati in tutta Italia, su alcuni quesiti la pensiamo in maniera diversa. Evviva la libertà. Incontrerò la Meloni ma ora l’emergenza nazionale è luce e gas, non gli equilibri tra partiti”.