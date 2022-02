Mastella attacca Calenda: "È un gregario e non sarà mai un leader, la mia storia politica so soverchia"

globalist

2 Febbraio 2022 - 17.01

Preroll

Mastella, Renzi, Calenda, Toti, Brugnaro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al centro sarà complicata la convivenza, visto che ci sono abbastanza galli nel pollaio che di detestano cordialmente tra di loro.

Middle placement Mobile

”Calenda è rimasto quello cui io davo le segnalazioni per il Cis di Nola. Gregario era allora, gregario è rimasto. Tenta solo come il Barone di Münchhausen di tirarsi per i capelli dando così la sensazione di volare con la fantasia fino al punto di considerarsi un leader. Non lo è mai stato e mai lo sarà. Peggio di Tolomeo. Il compasso politico si ferma solo e soltanto intorno a lui. Al momento la mia storia politica lo soverchia, non fosse altro che per longevità. Quanto a Renzi, è stato Presidente del Consiglio e già questo basta ed avanza su di lui. Invidia crepa”.

Dynamic 1

Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.