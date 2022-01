Toti guarda a Renzi: "Il centro-destra va ripensato, con Italia Viva discutiamo su come rafforzare il centro"

globalist

31 Gennaio 2022

Dopo il fallimento dei sovranisti della destra ora sembra arrivato il momento di moderati e centristi. Sempre che il centro-destra esista ancora.

“Da giornalista e da politico, ho sentito il de profundis del centrodestra almeno una decina di volte. Quel che è certo è che, dalle elezioni del 2018, la geografia politica italiana è molto cambiata e le coalizioni sono rimaste appiccicate con lo scotch per conservazione e un po’ simili a loro stesse da più di 20 anni. Il centrodestra va ripensato, come va ripensata la geografia politica italiana”.

Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, a “24 Mattino” su Radio 24. “Per rifare il centrodestra- prosegue il governatore- occorrono Meloni, Salvini, ma anche i popolari e liberali, tutte quelle sensibilità che nell’ultimo periodo sono state poco ascoltate e molto compresse da una macchina elettorale che ha premiato gli estremi. La vera necessità del Paese è ricostruire un equilibrio nelle coalizioni o nelle forze politiche che ridia spazio e forza alle ali moderate”.

In questa direzione, ammette Toti, “con Italia viva abbiamo ragionato a lungo, in questi mesi, sulla necessità di rafforzare un centro politico. Con Forza Italia e gli amici dei partiti centristi ci siamo visti in questi giorni per riaprire un dialogo che, credo, sia stato fondamentale per uscire dalla crisi politica in cui ci stavamo avvitando”. Il discorso cade, ancora una volta, sulla riforma della legge elettorale: “Chi parla oggi di maggioritario e bolla tutto questo come una deriva neocentrista che vuole portare alla palude, mi deve spiegare quale sia stata la cristallina maggioranza di questa legislatura.

Se qualcuno pensa che non si debba riformare tutto questo e ridare stabilità a questo sistema, penso che sbagli”.