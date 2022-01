Toti: "Se non ci diamo una mossa Mattarella diventerà presidente a furor di grande elettore"

globalist

29 Gennaio 2022

Preroll

I centristi vorrebbero Casini ma se non dovesse essere Casini il Mattarella-bis sarebbe inevitabile.

“Credo che Mattarella, se non ci diamo una mossa, diventerà presidente non a furor di popolo ma a furor di grande elettore”. Lo ha detto il leader di Cambiamo Giovanni Toti, parlando fuori da Montecitorio.

“Dopo che ha detto che non lo ritiene opportuno non sarebbe un gran risultato della politica, sarebbe forse un gran risultato per il popolo, perché è stato un ottimo presidente, ma non per la politica”, ha aggiunto.