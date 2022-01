La Russa sancisce la rottura tra Fratelli d'Italia e Salvini: "Con il Mattarella-bis si è toccato il fondo"

globalist

29 Gennaio 2022

Ormai tra Fratelli d’Italia e Lega è guerra aperta anche perché la campagna elettorale è iniziata e quindi c’è la corsa nell’accaparrasi il voto reazionario, xenofobo e anti-sistema.



Cosa molto più facile dall’opposizione rispetto allo stare in un governo di unità nazionale, soprattutto perché i sovranisti si rivolvono ad un elettorato in gran parte irrazionale e che reagisce di pancia.

“Quale centrodestra?”. Così ha risposto ironicamente il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa ai cronisti che gli chiedevano degli effetti sulla coalizione di un mandato bis di Sergio Mattarella al Quirinale.

“All’ultimo vertice di centrodestra su Mattarella c’è stato il no globale di Salvini e di tutti gli altri. L’unico momento il cui centrodestra è stato unito”.

“Con richiesta bis si è toccato il fondo”

“Magari si poteva alla primissima votazione, non in stato di necessità. I padri costituenti individuando in sette anni il mandato del presidente hanno indicato che l’ipotesi della rielezione dovesse essere rarissima. E magari alla primissima votazione in caso di guerra. Ma quando dopo diversi tentativi si arriva a rieleggere in stato di necessità un presidente che più volte aveva manifestato la sua indisponibilità, si tocca il fondo, pur con il rispetto dovuto alla persona”, ha spiegato l’esponente di Fratelli d’Italia.