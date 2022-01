Il passo indietro di Casini: "Togliete il mio nome e chiedete a Mattarella di restare al Quirinale"

globalist

29 Gennaio 2022

Casini al Quirinale? No. I centristi in nottata avevano provato a stringersi intorno alla sua figura ma non c’erano le condizioni. E lui è uscito con eleganza e compostezza istituzionale.

“Io chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell’ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere al Presidente Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell’interesse dell’Italia”.

Lo ha detto Pier Ferdinando Casini durante una dichiarazione alla Camera.