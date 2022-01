Quirinale, la Lega smentisce: "Nessuna trattativa tra Salvini e Draghi sul governo"

globalist

La fumata nera a Montecitorio ha lasciato presagire che possa esserci la possibilità di vedere il premier Draghi vestire il ruolo di capo di Stato. Addirittura che ci sia in corso una trattativa proprio tra Salvini e il premier in questo momento: tuttavia la Lega ha smentito immediatamente con un comunicato.

“Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di governo”.

Lo ha reso noto la Lega. “A proposito di Quirinale, il senatore Salvini è al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”, ha concluso la nota del Carroccio.

Intanto – a poche ore dalla seconda votazione per l’elezione del presidente della Repubblica – è iniziata a Montecitorio la riunione tra Salvini, i senatori e i delegati regionali. Dopo ci sarà l’incontro con i deputati.