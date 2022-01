Fratelli d'Italia oltre il ridicolo: "Abbiamo proposto Nordio al Quirinale perché è una personalità terza..."

globalist

25 Gennaio 2022

Corsa al Quirinale non mancano le comiche. Protagonista ancora una volta la destra che vuol far credere che Carlo Nordio – capite bene: Carlo Nordio – non sia una persona di riferimento della destra ma una personalità terza.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio ha detto: “Contribuiamo alla costruzione di una rosa di nomi che il centrodestra proporrà al Parlamento, nell’area culturale del centrodestra ma anche persone terze come lo stesso Carlo Nordio, crediamo che con maturità si debba scegliere questo presidente, speriamo sia l’ultimo eletto in questo modo”.

Carlo Nordio? Talmente terzo che è stato chiamato a ripetizione dal Tg2 di Gennaro Sangiuliano – che a Saxa Rubra chiamavano ironicamente tele-Salvini – a esprimere le sue opinioni che andavano sempre a giustificare le politiche della destra.



“Salvini è leader del partito di maggioranza relativa nel centrodestra, è giusto che abbia un ruolo prioritario nelle consultazioni, ognuno fa la sua parte, la compattezza è un valore” ha aggiunto Lollobrigida.



Carlo Nordio quello schierato sempre dalla parte di Salvini ministro dell’interno nonostante le scempiaggini. Quello contro il Ddl Zan e la sua affermazione secondo la quale la pedofilia è un orientamento sessuale che rischiava di essere tutelato della legge affossata.



Se queste sono le persone terze non osiamo immaginale le altre.