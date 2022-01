Quirinale, Sgarbi: "Ho suggerito a Berlusconi di uscire di scena e proporre Riccardo Muti"

globalist

22 Gennaio 2022

Preroll

Quiriname, oggi è il grande giorno in cui si potrebbe sbloccare l’incartamento creato dal centrodestra. Nel vertice che si terrà nel pomeriggio fra i leader Meloni, Salvini e Berlusconi, quest’ultimo scioglierà la riserva e comunicherà se sarà lui il candidato in pectore del centrodestra o se si farà da parte per proporre qualche nomeche potrà avere un consenso più ampio. Intanto i consiglieri di Berlusconi fremono e lasciano dichiarazioni contraddittorie.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Io ho suggerito a Berlusconi di uscire di scena dicendo che lui avrebbe indicato come Presidente della Repubblica Riccardo Muti. Ci sono due livelli: uno di rappresentanza culturale ed etica e uno di opportunità politica”, ha commentato così il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Middle placement Mobile

Per Sgarbi “Berlusconi è l’unico che può fare eleggere o non fare eleggere Draghi; se dice di sì, Draghi passa, se dice di no, Draghi comincia ad avere molti ostacoli”.