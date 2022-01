Quirinale, Ciriani: "Siamo fedeli a Berlusconi ma la lealtà verso il cavaliere non è infinità"

globalist

21 Gennaio 2022

Luca Ciriani, senatore di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, si è soffermato sulla candidatura di Berlusconi e sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica

“Noi siamo leali a Berlusconi, ma non siamo subalterni né possiamo attendere all’infinito. Berlusconi ci spieghi e ci dica se è ancora in campo. Se è in campo lo sosteniamo, se non è in campo anche Fratelli d’Italia potrà esprimere nomi che abbiamo, naturalmente, ma che non diciamo in giro …… Dobbiamo assolutamente entro fine settimana chiarire questa situazione perché non possiamo arrivare all’ultimo minuto. Nomi non li posso fare e non li faccio neanche sotto minaccia. Se il centrodestra supera l’ipotesi Berlusconi perché Berlusconi non si candida sia il centrodestra nella sua collegialità a esprimere un nome diverso”.