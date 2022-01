Muore per Covid l'ex M5s che aveva promosso il Movimento a Recanati: non si era vaccinato

globalist

18 Gennaio 2022

Si è spento ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Civitanova dove si trovava ricoverato da un paio di settimane, Roberto Verdenelli, agente di commercio di 57 anni. Come scrive Il Messaggero, era molto conosciuto in città per il suo impegno politico all’interno del Movimento 5 Stelle. Purtroppo Verdenelli non era vaccinato.

Circa quindici giorni fa ha scoperto di aver contratto il virus e subito le sue condizioni sono parse gravi. È per questo motivo che è stato ricoverato all’ospedale di Civitanova dove i medici hanno fatto del tutto per salvargli la vita. Le sue condizioni di salute, però, non sono migliorate e proprio ieri il suo corpo si è arreso alla malattia.

La notizia della sua morte ha lasciato attoniti Recanati ed il mondo della politica. Verdenelli, infatti, dal 2010 si era impegnato nell’organizzazione dei meetup per quello che all’epoca non veniva ancora chiamato Movimento 5 Stelle. Erano le cosiddette “piazze virtuali” in cui si era sviluppato il gruppo di Beppe Grillo, con laboratori di condivisione di idee e di valori coerenti con i contenuti del blog dei fondatori.